Mit Motivation, Tatendrang und Engagement in die Zukunft

Work-Life-Balance dank Flexibilität

Arbeitsmodelle wie Teil- oder Gleitzeit sowie Homeoffice lassen solche Ausgleiche im Alltag zu. Melanie Hartmann selbst profitierte von dieser Flexibilität: „Ich konnte so meine Weiterbildung, die Arbeit an sich und mein Privatleben ohne Probleme unter einen Hut bringen. Dass wir unseren Arbeitsalltag so offen gestalten können, ist ein grosses Plus“. Trumpf ermöglicht den Mitarbeitenden, sofern es die Position zulässt, die individuelle Gestaltung von Arbeitsort und -zeit. Von diesen Vorteilen profitieren alle Mitarbeitenden, aber speziell enorm Wiedereinsteigende nach der Mutterschaft: „Falls das Thema Familienplanung bei mir jemals ernster werden würde, müsste ich mir wegen der Arbeit keine Gedanken machen“, erklärt Hartmann „Mit Teilzeitarbeit, Homeoffice und eben der Gleitzeit könnte ich Familie, Privatleben und Arbeit ohne Probleme kombinieren“.

Wunschlos glücklich

Der Gestaltungsraum, in welchem sich die Mitarbeitenden innerhalb der Trumpf bewegen, ragt über die individuelle Arbeitsplanung klar hinaus: So konnte Melanie Hartmann eine Position im Änderungswesen einnehmen und gestaltet da die internen Prozesse von morgen. Auch hat sie in der Strategischen Planung seit 2022 eine unterstützende Funktion inne. Dass sie während ihrer Karriere Einblicke in mehrere Abteilungen erhalten hat, ist laut Hartmann ein enormer Vorteil: „Ich wollte hinter die Kulissen blicken – das hat mir Trumpf auch ermöglicht. Ich habe so viel in den letzten Jahren gelernt und kann es kaum abwarten, dieses ganze Wissen einzusetzen“, sagt sie aufgeregt „Ich beweise mir jeden einzelnen Tag, dass ich einen guten Job mache. Trumpf ist für mich, und ich denke ich spreche da auch für andere Kollegen, wirklich eine Familie geworden. Ich bin dankbar, dass ich von Tag Eins an so tatkräftig unterstützt wurde und mir die Karriere ermöglicht wurde, die ich mir gewünscht habe“.

