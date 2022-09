«Mit ihrem Tod endet eine Ära»

Mary-Clare Loretan ist kein Royal-Fan. Die Queen habe sie aber immer geschätzt. Am Donnerstagabend hat sie von ihrem Tod erfahren. Die Nachricht poppte auf ihrem Smartphone auf. Wie sie sich in diesem Moment gefühlt habe? Nach dieser Frage muss sie erst einmal seufzen. Mit nachdenklichem Blick antwortet sie: «Irgendwann musste der Moment kommen. Aber ob Charly in ihre Fussstapfen treten kann, ist eine andere Frage.» Schon seit ein paar Tagen hatte Mary-Clare Loretan ein schlechtes Gefühl.