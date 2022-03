Mit diesen Tipps vermeidet ihr Stress während des Umzugs

Bevor es an den Umzug geht, muss die alte Wohnung oder das alte Haus sauber gereinigt werden. Ja, sind wir ehrlich, niemand möchte in eine dreckige Wohnung einziehen. Doch dieser Putz hat es in sich. Einige möchten damit nichts zu tun haben und engagieren ein Putzinstitut – was oftmals teuer ist. Falls ihr selbst putzt, verrät euch Renato Faoro, diplomierter Betriebswirtschafter bei der Gricon Treuhand und Immobilien AG, einige Tipps für die richtige Wohnungsreinigung: Ein häufiger Fehler ist es, mit dem Boden zu starten. Bevor ihr also den Boden schrubbt, solltet ihr beispielsweise die Küche oder die Fenster putzen. Die Fenster sollten übrigens nicht bei strahlendem Sonnenschein gereinigt werden. Am besten lassen sie sich bei bedecktem Himmel reinigen. Was laut Faoro oftmals vergessen geht, ist die Waschmaschine. Diese gehört zum Mietobjekt dazu und muss wie alles andere auch sauber hinterlassen werden.