Mit der Kanti Glarus ins Weltall

Das Team will den studentischer Raketenwettbewerb Space America Cup in Texas gewinnen, der in rund drei Wochen stattfindet. Ein wichtiger Meilenstein wurde soeben erreicht, wie Mike Reist, Pressesprecher von Aris, zitiert wird: «Die ‹Hot Firings› Triebwerkstests mit Zündung, konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Das Triebwerk wurde danach sowohl mechanisch wie auch elektronisch vollständig in die Forschungsrakete integriert.»