Mit den Wölfen heulen

Die Emotionen werden wieder hochgehen. Die Bündner Wildhut hat auf der Stutzalp bei Splügen zwei Wölfe des Beverinrudels erlegt – mit dem Segen des zuständigen Bundesamts für Umwelt (Bafu). Für einen Teil der Bevölkerung handelt es sich dabei um einen durch nichts zu rechtfertigenden Eingriff in die Natur. Für andere sind die beiden Jungwölfe zu wenig: Ihrer Meinung nach sollte der Wolf in der Schweiz am liebsten mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Die Fronten zwischen den beiden Lagern sind längst verhärtet.