Mit dem Bürostuhl durch die Davoser Strassen

Am Samstag ging in Davos erstmals die Weltmeisterschaft der Veranstaltung «Bürostuhl-Rennen» über die Bühne. Die Weltmeisterschaften finden alle zwei Jahre statt. Seit dem Jahr 2000 werden die Bürostuhlrennen verschiedenen Orten in der Schweiz und Deutschland ausgetragen, so die Organisatoren.

Für die Bürostuhlrennen WM wird eine Strecke von circa 120m, gespickt mit kleinen überwindbaren Hindernissen bereitgestellt. Die Kategorie Standard und Kamikaze starten von einer Startrampe, die zu etwas Schwung verhilft.

Action pur: Die Teilnehmenden geben schon im Training Vollgas. Bilder davon gibt es hier: