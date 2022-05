Mineralbad Andeer. Genuss, Freude, Erholung.

Ob ein Vollmondbad, eine Massage mit Kräutern aus der Region oder ein Dampfbad. Im Mineralbad Andeer schenken Sie sich selbst oder einem geliebten Menschen einen Moment der Freude und der puren Entspannung.

Kosmischer Genuss mit Sternenfunkeln

Haben Sie schon einmal bei Vollmond im Freien gebadet? Es hat etwas Mystisches. Im Mineralbad Andeer können Sie am 16. Mai 2022 in diese stimmungsvolle Atmosphäre tauchen. Geniessen Sie den Blick auf die vom Vollmond beleuchtete Berglandschaft im Aussenbecken, oder entspannen Sie sich im ruhigen Innenbecken bei Laternenlicht. Am besten probieren Sie beides. Der Whirlpool, die Sprudelliegen und die Nackendusche sorgen für zusätzliches Wohlbefinden für Körper und Seele. Ein unvergessliches Abenteuer. Ab 21 Uhr erwartet Sie ein kleiner Begrüssungsapéro, das Bad steht Ihnen von 21.30 bis 23.30 Uhr zur Verfügung.

Für das körperliche und seelische Wohlbefinden

Wer kennt ihn nicht, den Wunsch nach einer guten Massage für den geschundenen Rücken. Eine professionelle Massage kann Wunder bewirken. Aus diesem Grund bietet das Mineralbad Andeer ein grosses Angebot an wohltuenden Massagen an. Mit einer unserer Massagen finden Sie Entspannung, schöpfen neue Lebenskraft und tanken Energie für die längeren Frühlingstage. Wählen Sie zwischen einer klassischen Nacken-/Rücken Massage und einer Ganzkörpermassage, ergänzt durch hochwertiges Johannis- oder Arnika-Öl aus der Region. Feuer, Wasser, Erde oder Luft. Bei den Vier-Elementen-Massagen wird das Öl ausgesucht, welches Ihrem Typ entspricht, um Ihr inneres Gleichgewicht wiederherzustellen. Gönnen Sie sich und Ihrem Körper eine wohlverdiente Entspannungspause.