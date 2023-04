Zilpzalp, Mauersegler und Co. – Die ersten Zugvögel sind zurück

So schützt ihr einheimische Vogelarten – Wichtig ist die Unterstützung von Insekten, welche eine bedeutende Nahrungsquelle verschiedener Vogelarten darstellen. Im Garten oder auf dem Balkon sollen deshalb einheimische Pflanzen gesät werden. – Im Garten helfen dornenreiche Sträucher den Vögeln. Dornen schützen die Nester vor Katzen. Ausserdem tragen Dornensträucher oft Früchte oder Beeren, die die Vögel im Winter fressen können. – Nistkästen können die Vögel in ihrer Brutzeit ebenfalls unterstützen. Es ist jedoch wichtig, dass die Vögel genügend Sichtschutz haben. – Bei Beobachtungen in der Natur sollte man den Tieren nicht zu nahe kommen, um sie nicht zu erschrecken und in ihrem natürlichen Umfeld zu stören. Lieber mit einem Fernglas beobachten und auf ein Foto aus der Nähe verzichten.