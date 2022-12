Die fast schon normalen winterlichen Wetterkapriolen

Rechtzeitig zum Samichlaus war die Euphorie betreffend weisser Weihnachten riesig. In den Bergen hatte es damals schon Schnee und am 5. Dezember fiel er auch erstmals bis ins Flachland. In Zürich etwas mehr als im Churer Rheintal. Danach folgten schneelose, dafür eisige Tage. Die Hitliste der 50 kältesten Orte unter 2000 Metern über Meer beinhaltete Mitte Dezember 13 Bündner Gemeinden: Buffalora und Samedan übernahmen mit minus 23,5 Grad die Spitze. Gefolgt von Sils im Engadin mit minus 17,5 Grad, Bivio mit minus 15,8 Grad und San Bernardino mit minus 14,4 Grad.