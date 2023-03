Die Disentiser E-Tuk-Tuks gehen in die zweite Testphase

Was in der zweiten Testphase eruiert werden soll: Spielen sich die Mobilitätsströme der Benutzerinnen und Benutzer in die Hände? Möglich sein soll im künftigen Betrieb eine Einwegnutzung der E-Tuk-Tuks, sprich: nur für den Hin- oder nur für den Rückweg mit möglichst vielen Start- und Endpunkten. Das Problem könnte aber sein, dass die Fahrzeuge von den Leuten an strategisch ungünstigen Orten abgestellt und deshalb rücktransportiert werden müssen. Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt sollen Lösungsansätze nicht nur für Disentis, sondern für die gesamte Surselva ermöglichen, so Regionalentwicklerin Celine Meury in der Mitteilung – auch andere Dörfer in der Talschaft stehen vor der Herausforderung, die Erreichbarkeit ihrer Siedlungen zu optimieren. Finanzielle Unterstützung gibt es deshalb auch von der Regiun Surselva: Der Regionalausschuss hat sich am Dienstag für einen entsprechenden Beitrag ausgesprochen.