Eine Vielfalt an Teams und Branchen

Die Migros Ostschweiz vereinigt eine Vielfalt an Formaten: Von Fachmärkten über Restaurants bis zu Klubschulen und Freizeitanlagen – die Migros bietet weitaus mehr als nur den Supermarkt. Damit eröffnet sie den Mitarbeitenden eine Vielzahl an Arbeitsprofilen und -bereichen. «Karriere machen heisst nicht nur nach oben klettern», so Bossart «auch ich habe vor meiner Position als Regionalleiter eine Weile in anderen Abteilungen gearbeitet und mich so weiterentwickelt». Ausserdem stehen den Mitarbeitenden eine Vielzahl an Arbeitsorten offen: «Als ich mich entschied, nach der Lehre bei der Migros zu bleiben, durfte ich als Ausgelernter in die Migros Landquart wechseln», meint Gianluca Lardi «Dieser Neuanfang in einem anderen Team hat mir meinen Berufseinstieg als gelernter Fleischfachmann enorm erleichtert.»

Teamzusammenhalt in jeder Lage

Kommunikation auf Augenhöhe, Respekt und gegenseitige Wertschätzung bilden den Grundstein für den starken Teamgeist:«Wir alle sind Teil eines Teams, welches wirklich gerne zur Arbeit geht und aktiv am Erfolg des Unternehmens mitarbeitet», erzählt Cornelia Vogler. «Deswegen bin ich auch wieder zur Migros zurückgekehrt. Hier weiss ich, dass ich ernst genommen werde und wirklich etwas erreichen kann.» Roland Bossart stimmt ihr zu und ergänzt: «Wir schätzen und berücksichtigen jeden Mitarbeitenden.» Als Beispiel für den Zusammenhalt innerhalb der Unternehmung nennt Bossart die Coronakrise: «Die verschiedenen behördlichen Vorgaben haben die einzelnen Abteilungen und Branchen unterschiedlich stark betroffen. Wir konnten einander gegenseitig aushelfen. Diejenigen, welche durch den Lockdown ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen durften, konnten in Bereichen aushelfen, die in dieser Situation stark gefordert waren. Keine Person musste um ihre Stelle oder den Lohn bangen. Darauf sind wir sehr stolz.»

Ein Unternehmen, tief verankert

Im Gespräch mit den drei Mitarbeitenden – so unterschiedlich wie ihre Werdegänge und aktuellen Positionen im Unternehmen sind – zeigt sich, dass sie alle mit Überzeugung und viel Leidenschaft für die Migros und die Kundschaft tätig sind. Der Fokus auf die Bedürfnisse, Fähigkeiten sowie Kompetenzen der Mitarbeitenden führt zu einer einzigartigen Unternehmenskultur. Der Mensch – sei es der Kunde oder der Mitarbeitende – steht bei der Migros im Mittelpunkt. Diese Maxime des legendären Firmengründers Gottlieb Duttweiler gilt seit fast 100 Jahren unverändert.