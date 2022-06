Messerstecher muss in den Drogenentzug

Aus der Sicherheitshaft zum Prozess gebracht stand am Montag ein 49-jähriger eingebürgerter Bündner in Chur vor dem Regionalgericht Plessur. Die Staatsanwaltschaft Graubünden legte ihm versuchte vorsätzliche Tötung, mehrfaches Vergehen gegen das Be- täubungsmittelgesetz und mehrfache Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes sowie geringfügige Sachbeschädigung zur Last.