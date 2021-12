Mephistos Pudel zieht alle Register

Jetzt mag sich der eine oder die andere Leserin während der Lektüre dieses Textes gefragt haben, woher der Ausdruck «des Pudels Kern» stammt. Wir haben also, mit der Beantwortung einer Frage, eine Neue aufs Tapet gebracht. Die wollen wir aber natürlich auch beantworten: «Des Pudels Kern» wird benutzt, wenn etwas ans Tageslicht kommt, das bis dahin nicht offensichtlich war. Es ist ein Zitat aus Goethes «Faust». In einer Szene des Buches beobachten die Hauptfigur und ihr Assistent einen schwarzen Pudel, der sich ungewöhnlich verhält. Er umkreist die beiden immer näher und «… zieht ein Feuerstrudel auf seinen Pfaden hintendrein». Als sich der Pudel später in Fausts Studierzimmer vor dessen Augen in Mephisto (den kennt das geneigte Radiopublikum spätestens aus Lo & Leducs «Jung verdammt» – allen anderen sei es hier kürzestmöglich umrissen: der Teufel) verwandelt, sagt Faust: «Das also war des Pudels Kern.»