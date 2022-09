Menschen statt Autos auf dem Parkplatz

Die «Stanza publica» ist inspiriert durch den Park(ing) Day. Es handelt sich hierbei um eine weltweit am 16. September durchgeführte Aktion, die im Jahr 2005 in San Francisco von einem Kunst- und Design-Kollektiv ins Leben gerufen wurde. Die Grundidee ist einfach: Auf der Fläche eines markierten Parkfelds wird temporär ein öffentlich zugänglicher Ort geschaffen. Was genau auf den Parkflächen gestaltet wird, bleibt den Teilnehmenden überlassen. Allen Installationen ist gemeinsam, dass sie einfach auf- und abgebaut werden können und dass sie nicht kommerziell sind. Am gemeinsamen Aktionstag wird aufgezeigt, was alles möglich wäre, wenn Städte und Dörfer für Menschen geplant werden, statt für Autos. Strassen und Parkplätze besetzen heute einen Drittel des Siedlungsraumes. Das ist Raum, der gemäss den Organisierenden der Aktion der Bevölkerung fehlt. In Graubünden wird neben Scuol auch in Chur ein Park(ing) Day durchgeführt, und zwar ab 12 Uhr im Karlihof. (fh)