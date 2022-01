Mehr wie nur kochen und bügeln

Die gesammelten Traditionen werden im Verlaufe des Jahres dann aufbereitet, in welcher Form sei aber noch nicht klar. Das hänge davon ab, wie viel zusammenkomme. Vielleicht gebe es in Verbindung mit dem 25-Jahr-Jubiläum eine kleine Ausstellung oder eine Publikation, so Redolfi. Am 1. Oktober sei jedenfalls eine Feier anlässlich des Jubiläums geplant. Aufgrund der sich ständig ändernden Coronalage sei jedoch auch hier noch nicht klar, in welchem Rahmen diese Feier stattfinden werde.