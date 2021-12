Mehr Raum für Freiwilligenarbeit

Ein Grossteil der Unternehmen unterstütze zwar die Freiwilligenarbeit ihrer Mitarbeitenden, in Bezug auf die Wertschätzung seitens Unternehmen gebe es aber Verbesserungspotenzial, heisst es in der Mitteilung zur Studie. Weniger als 50 Prozent der Unternehmen ermuntern ihre Mitarbeitenden zur Freiwilligenarbeit. Über 20 Prozent der Freiwilligen wünschen sich gemäss Untersuchung mehr Wertschätzung von den Unternehmen in Bezug auf ihr Engagement. Gerade diese Wertschätzung der Freiwilligenarbeit sei für ein Unternehmen kostengünstig, motivierend und daher sehr wirkungsvoll, schreibt die FHGR. (so)