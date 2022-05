Mehr Ferien in der Ferienwohnung, mehr Wissen für die Wegweiser

Bora Obucina weiss, wie man eine Idee gut in eine Story verpackt. Auch an diesem Mittwochnachmittag im Föhrenwäldchen des Thusner Campingplatzes, wo er zu den Referentinnen und Referenten gehört, die am jüngsten Innocircle von Graubünden Ferien (GRF) ihre touristischen Zukunftsprojekte präsentieren. Man stelle sich vor: Eine Familie reist in den Urlaub. Kommt am Zielort in der Ferienwohnung an. Aber wo kriegt sie den Wohnungsschlüssel? Wo findet sie den Vermieter? Wie füllt man möglichst rasch den noch leeren Kühlschrank?