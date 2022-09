Mehr E-Mobilität für Davos

Die Elektromobilität erlebt seit einiger Zeit einen regelrechten Boom, der sich auch in der Elektroinstallationsbranche bemerkbar macht. Während Ladestationen früher vorwiegend in Einfamilienhäusern installiert wurden, ist dies heute auch in Mehrfamilienhäusern der Fall. Zahlreiche Immobilienverwalter haben den Bedarf ihrer Mieter und Mieterinnen erkannt und lassen ihre Tiefgaragen aufrüsten. Auch Hotels und öffentliche Einrichtungen reagieren zunehmend auf die steigende Nachfrage.

Davos rüstet auf

Auch bei der Wohnüberbauung an der Museumsstrasse in Davos werden die Parkplätze in der Tiefgarage mit Ladestationen ausgerüstet. Für die Eigentümer/innen und Mieter/innen stehen dabei bei 30 der 150 Parkplätze Ladestationen von easee zur Verfügung. So können die Fahrzeuge über Nacht bequem am eigenen Parkplatz aufgeladen werden, damit der Weiterfahrt am Morgen nichts im Weg steht. Die Caviezel AG hat hier die Grundinstallation der Parkplätze wie auch die Installation der Ladestationen vorgenommen.