Mehr Bündnerinnen und Bündner studieren an der FH Graubünden 

Zwei der Neustudierenden stammen von der Partnerhochschule in Shanghai und steigen direkt in das letzte Studienjahr der in Englisch geführten Tourismusklasse auf Bachelorstufe ein, teilt die FHGR mit. Acht Studierende von Hochschulen aus dem In- und Ausland weilen zudem für ein Semester an der Hochschule. Zudem verbringen 33 FHGR-Studierende ein Austauschsemester an einer Partnerhochschule. Auf das Herbstsemester hin starten ausserdem ein Student mit S-Status und einer mit F-Status ihr Studium an der Hochschule. Zudem nehme ein Praktikant mit F-Status seine Tätigkeit in einem wissenschaftlichen Umfeld auf, heisst es seitens FHGR. Ein Forscher mit S-Status stehe ebenfalls in den Startlöchern für seinen Einsatz. Er sei spezialisiert auf Antikorruption, besonders im Sportbereich, und erarbeite Lösungen, die nach Kriegsende beim Wiederaufbau der Ukraine zum Tragen kommen können.