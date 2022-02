Megafreude über Fasnacht trotz Corona

Keine und keiner zu klein, die Fasnacht in den zwei Coronajahren vermisst zu haben. Die Erstklässlerin Lisa Hersche bietet an ihrem Stand Punsch an, und ihre Mama erklärt: «Sie wollte das aus purer Freude, dass die Fasnacht wieder stattfinden kann.» Vor ihrem Haus zieht die Fasnachtsparade vorbei, welche die Geltengesellschaft Näfels als Teil des Näfelser Fasnachtsprogramms organisiert hat. Kurzfristig, denn erst mit der weitgehenden Aufhebung der Coronamassnahmen wurden die Veranstaltungen wieder möglich.