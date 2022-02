Massimo Gurini: «Ich will ein Künstler, und nicht eine Jukebox sein»

Miami, Ibiza, Amsterdam – das sind nur einige der Destinationen, an denen Massimo Gurini die Leute schon zum Tanzen brachte. Im Jahr 2019 war der Engadiner an den bekanntesten Festivals der elektronischen Musik anzutreffen, in der Schweiz zum Beispiel an der Streetparade. Der grosse Karrieresprung schien zum Greifen nah. Dann kam Corona.