Manege frei für die Rampenbauer

Ivan Capaul ist bestens gelaunt an diesem Mittwochmorgen Mitte April. «Solche Sachen halten einen frisch», meint er lachend. Er steht unter der riesigen blauroten Kuppel des Zirkus-Knie-Zelts, das sich seit Kurzem neben dem Flimser Sportzentrum Prau la Selva gen Himmel erhebt, 14 Meter Innenhöhe, 44 Meter Durchmesser, 1500 Quadratmeter Fläche, und um ihn herum wächst in die Höhe, was schon bald ein Mekka der Skaterinnen und Trampolinhüpfer sein wird, ein Mekka auf Zeit: die provisorische Freestyle Academy von Flims-Laax.