Auch Bündner Hoppler zieren die beliebten Ostereili-Dosen

Wenn jeweils rund 250 Millionen Zuckereili aus der Bonbonfabrik in Rupperswil in einer Behinderteninstitution für das nächste Osterfest «eingedost» werden, dann geschieht das mit bunten Blecheiern, deren Dekor alljährlich wechselt. Üblicherweise haben in der Vergangenheit Künstlerinnen und Künstler die entsprechenden Dosenmotive gestaltet, doch seit 2021 sind es Kinderzeichnungen, die die Eier verschönern: dank einer vom Almenser Publizisten und Heilpädagogen Reto Schaub lancierten Kooperation der Zile-Bonbonfabrik mit der pädagogischen Schweizer Zeitschrift «Schulekonkret».