«Mach die Welt zu einem besseren Ort» – bis zur Gemeindegrenze

Auf der Traktandenliste: Grundsatzentscheid über den Einsatz von Streusalz oder Kies im Winterdienst. «D. erwähnt, dass in der Nachbargemeinde gesalzen wird und dies das beste Beispiel sei, dass es nicht besser ist.» Ja, die Welt ist klein an der Gemeindeversammlung, die Bandbreite der möglichen Themen jedoch gross. Glaubensfragen zur Schneeräumung, stinkende Schulzimmer, Kunst im Kreisel, verwahrloste Mülldeponien, «es herrscht die nackte Katastrophe». Und sie soll natürlich besser werden, die Welt, aber meist hört sie an der Gemeindegrenze auf.