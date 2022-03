Lord Norman Foster: «Das Wichtigste ist die Leidenschaft»

Wenn am Sonntag der Startschuss zum Engadin Skimarathon fällt, wird auch er dabei sein: Lord Norman Foster. Der 86-jährige britische Stararchitekt nimmt als passionierter Langläufer schon zum 29. Mal am grössten Langlaufevent der Schweiz teil. Foster hat ein Haus in St. Moritz, die in Fachkreisen berühmte Chesa Futura. Hier hat er während der Pandemie viel Zeit verbracht. Aktuell nutzt er das schöne Wetter im Engadin, um zu trainieren, damit er am Sonntag auch gut ins Ziel gelangt.