Finanzielle Unterstützung von Kulturschaffenden

Für den Beitrag können sich nur professionelle Kulturschaffende, die das Churer Bürgerrecht besitzen, in Chur aufgewachsen und wohnhaft sind, bewerben. Das vollständige Bewerbungsdossier muss bis am Mittwoch, 8. März, an die Kulturfachstelle der Stadt Chur geschickt werden. Die 10’000 Franken werden je nach Anzahl und Qualität der Eingaben einer Person oder auch mehreren Projekten zugesprochen, heisst es weiter. (red)