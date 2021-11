Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG: Erfolgreicher Anbieter von Gebäude- und Energietechnik.

Ob Gebäudetechnik, Gebäudeautomation, Blech- und Metallverarbeitung, erneuerbare Energien oder Facility Service: Das traditionsreiche Haus in Grabs hat sich im Laufe der Firmengeschichte zu einem äusserst erfolgreichen Unternehmen entwickelt, das in den Bereichen Energie und Metallbau mit einem grossen Know-how aufwarten kann. Dank einer konsequenten und fortschrittlichen Ausrichtung auf den Markt und einer bestens ausgebildeten Belegschaft ist die Lippuner EMT AG in der Lage, ihren Kunden massgeschneiderte Lösungen anzubieten. Dabei scheuen die erfahrenen Spezialisten des Unternehmens nicht, interdisziplinär zu arbeiten. Ganzheitliche, nachhaltige und kostensparende Konzepte sind das Ergebnis dieser Arbeit. Dank des abteilungsübergreifenden Vorgehens können Prozesse von der Planung bis zur Umsetzung aus einer Hand begleitet werden. Dies möglich machen gut ausgebildete, erfahrene und motivierte Fachkräfte, modern eingerichtete Arbeits- und Produktionsplätze sowie das ständige Bestreben, innovative Ideen im Dienste der Kunden in die Praxis umzusetzen. Im dynamischen Unternehmen haben sowohl Nachwuchsförderung als auch Lehrlingsausbildung einen besonders hohen Stellenwert.

«Weiterentwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden sind ein zentraler Punkt unserer Firmenphilosophie» – Georges Mark, Leiter HR