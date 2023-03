Yara Buol ist die neue Bachelorette

Wir kennen die 25-Jährige von Tiktok. Nun tritt sie ein neues Abenteuer an, mit dem Ziel, einen Partner zu finden. Die Auswahl in ihrem Heimatort Cazis sei überschaubar, wie es in einer Mitteilung des Senders heisst. Ob Buol in der Sendung, die in Thailand gedreht wurde, den richtigen Mann findet, zeigt sich ab dem 17. April.