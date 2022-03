Lieber Bischof Joeph, was unsere Wünsche angeht …

Am 19. März 2021 ist Joseph Maria Bonnemain in der Churer Kathedrale zum Bischof geweiht worden. Damals hat diese Zeitung Gläubige und Nichtgläubige, Politikerinnen und Politiker, Kulturschaffende und Ordensfrauen gebeten, ihre Wünsche an den neuen Bischof des Bistums Chur niederzuschreiben. Nach schwierigen Jahren mit einem Oberhirten, der eher für Distanz zwischen den verschiedenen Strömungen sorgte denn für Nähe, waren die Hoffnungen in den Neuen hoch. Bonnemain sollte offen sein. Zuhören können. Versöhnend wirken. Auf Menschen zugehen. Fortschrittliche Ideen haben.