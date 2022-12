Leseförderung für Bündner Kinder und Jugendliche ist in vollem Gange

Sei es in der Schule, im Beruf oder im Alltag: Das Lesen ist eine Kompetenz, die in vielen Lebensbereichen benötigt wird. Die Lesefähigkeit ist eine Voraussetzung dafür, aktiv an der Gesellschaft teilnehmen zu können. Wichtig ist, dass gerade Kinder und Jugendliche regelmässig lesen, denn dies wirkt sich positiv auf ihr späteres Leben aus, wie mehrere Studien in diesem Bereich beweisen. So trainiert regelmässiges Lesen oder Vorlesen beispielsweise die Konzentrationsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen, da sie über einen längeren Zeitraum aufmerksam sein müssen.