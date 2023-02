Junge Metallbauer wandeln auf den Spuren von da Vinci

Was macht ein Metallbauer?



Metallbauerinnen und Metallbauer konstruieren architektonische Elemente vorwiegend aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. In der Werkstatt stellen sie allein oder im Team beispeilsweise Geländer, Fenster, Türen, Pergolas oder Fassadenteile her, die sie danach auf der Baustelle montieren. Die Berufslehre dauert vier Jahre. Die fächerüber-greifende Projektarbeit ist seit 22 Jahren fester Bestandteil der Ausbildung der Metallbauer am Berufsbildungszentrum in Pfäffikon SZ. Das Thema variiert allerdings. In den Jahren zuvor wurden unter anderem Sitzgelegenheiten, Hochbeete, Uhren, Treppen oder Seifenkisten gebaut. (eing)