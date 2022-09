Lebensübergänge chancenreich gestalten

Ob Erwachsenwerden, die Geburt eines Kindes oder der Weg in die Pension – mehrmals im Leben stellen wir uns auf neue Situationen, einen neuen Alltag ein. Diese Übergänge haben Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Sie können stärken. Oder belastend sein. Die Belastung steigt, wenn kritische Lebensereignisse wie Trennung oder Verlust den neuen Lebensabschnitt erzwingen und/oder Betroffene nicht über adäquate Bewältigungsressourcen verfügen. Die Herausforderung ist, den neuen Lebensabschnitt anzunehmen, daran zu wachsen und ihn mit positiven Gefühlen zu verbinden.

Die Veranstaltungsreihe beleuchtet vom 1. – 19. September 2022 an 26 Veranstaltungen Herausforderungen und Chancen von Lebensübergängen aus unterschiedlichen Perspektiven. Sie erhalten Anregungen und erfahren Strategien, um Ressourcen zu stärken und Übergänge chancenreich zu gestalten. 37 Organisationen und das Gesundheitsamt laden dazu ein.

Familie und gute Freundschaften geben Stabilität

Übergänge zwischen Lebensphasen können eine spezielle Herausforderung für die psychische Gesundheit darstellen. In Übergangszeiten scheint es besonders wichtig, flexibel auf die Neuerungen in der nachfolgenden Lebensphase reagieren zu können. Dies kann einerseits über die Anpassung eigener Ziele und/oder anderseits über die Änderung der Lebensbedingungen erfolgen. Übergangsphasen, die ein hohes Mass an Flexibilität erfordern, sollten gefolgt oder begleitet werden von Stabilität. Stabilität geben beispielsweise die Familie und gute Freundschaften.

An Übergangssituationen erleben Menschen oft eine Diskrepanz zwischen ihren Idealen und der neuen Realität. Sie haben zwei Möglichkeiten, psychische Stabilität wiederzuerlangen: Entweder indem sie sich anstrengen, die gegebenen Lebens- und Entwicklungsbedingungen in Richtung ihrer Ziele zu verändern, oder aber mit der Anpassung bisheriger Ziele und Ambitionen an die neue Realität (Brandtstädter, 2011). Wer über die Fähigkeit verfügt, flexibel zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu wechseln, ist am besten gewappnet, Übergänge und kritische Lebensereignisse nicht nur schadlos zu überstehen, sondern sogar einen Gewinn daraus zu ziehen. Gut gemeisterte Übergänge können Ressourcen einer Person mobilisieren und stärken. Übergänge sind also nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance zur Stärkung der psychischen Gesundheit zu sehen.

Quelle: Bericht "Psychische Gesundheit über die Lebensspanne" von Gesundheitsförderung Schweiz (2016)

Hilfe annehmen

Wenn die psychische Belastung zu gross wird, ist es ratsam, Hilfe anzunehmen. Ausgebildete Fachpersonen aus verschiedenen Organisationen stehen Ratsuchenden im ganzen Kanton zur Seite. Auch Angehörige und Freunde von Betroffenen dürfen sich beraten lassen.

Innerhalb der Veranstaltungsreihe beleuchten zahlreiche Organisationen aus Graubünden die Möglichkeiten zur Stärkung der Ressourcen an Lebensübergängen. Sie geben aus unterschiedlichen Perspektiven Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, welche Lebensübergänge mit sich bringen.

Nebst Fachpersonen sind Betroffene und Angehörige vor Ort. Sie alle zeigen mit ihrer eigenen Sichtweise Strategien auf, die Lebensübergänge chancenreich zu gestalten. Die Veranstaltungen bieten die Möglichkeit zuzuhören, Anregungen zu erhalten, sich auszutauschen und Unterstützungsangebote kennen zu lernen. Wir freuen uns auf Sie.

Das vollständige Programm finden Sie auf bischfit.ch/2022.

Gesprächstipps

Jeder zweite Mensch erkrankt in seinem Leben einmal psychisch. Das ist sowohl für die Betroffenen wie auch für ihre Angehörigen mit viel Leid verbunden. Möchten Sie über Ihre psychischen Belastungen sprechen? Oder machen sich Sorgen um jemanden? Gesprächstipps finden Sie auf wie-gehts-dir.ch