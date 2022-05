Lebensmittel wurden auf Schimmelpilz-Gifte untersucht

Zu den bedeutendsten Alternariatoxinen zählen Alternariol (AOH), Alternariolmonomethylether (AME), Altenuen (ALT), Tentoxin (TEN) und Tenuazonsäure (TEA). Letztere ist am giftigsten. TEA wurden in allen, AOH in 35, TEN in 22, AME in 14 und ALT in vier Proben nachgewiesen.