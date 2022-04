LEBEN mit Demenz in den Heimen der Flury Stiftung

Betreuung rund um die Uhr

Eintritte auf die weglaufgeschützte Demenzstation sind immer mit einer sorgfältigen vorgängigen Prüfung verbunden. Es werden sowohl medizinische, wie auch pflegerische Kriterien überprüft. Ebenso wird ein intensiver Austausch mit den Angehörigen und dem Hausarzt gepflegt. Betreut werden die Bewohnenden rund um die Uhr von einem speziell geschulten Pflegeteam. Aufgrund der erhöhten Komplexität ist der entsprechende Personalschlüssel auch höher.

Für die Betreuung der Menschen mit Demenz im Altersheim Jenaz steht die Philosophie der personenzentrierten Pflege, „Tom Kitwood“ im Vordergrund. Diese beinhaltet im Wesentlichen die Integration der einzelnen Bewohnenden in die täglichen Abläufe und die damit verbundene Förderung der noch vorhandenen Ressourcen. Der Biographie und den Lebensgewohnheiten der Betroffenen wird dabei besondere Beachtung geschenkt. So passen sich die Pflegenden, wenn immer vertretbar, dem Tagesablauf und den Gewohnheiten des einzelnen Bewohnenden an. Um pflegende Angehörige zu entlasten, steht das Angebot auch für Tages- oder Ferienaufenthalte zur Verfügung.

Am 3. Mai um 19.30 Uhr findet im Spital Schiers ein Vortrag zu diesem Thema statt.