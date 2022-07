Am Churer Swisscom-Gebäude, der Blauen Post, scheiden sich die Geister. Was für einen Teil der Bevölkerung ein wichtiger Zeitzeuge für die Architektur der Siebzigerjahre ist, ist für andere Churerinnen und Churer einfach nur hässlich. Fakt ist: Am Bau des bekannten Churer Architekten Richard Brosi scheiden sich die Geister, er lässt niemanden wirklich kalt.