Lange vermisst, nun frisch gedruckt: Schortas Ortsnamenbuch

Was war wohl so süss am Churer Süsswinkel? «Hielt da ein Zuckerbäcker seine Süssigkeiten feil oder gab es hier noch Süsseres zu naschen?» So fragte der 1990 verstorbene Namenkundler Andrea Schorta in seiner verkleinerten «Volksversion» des grossen «Rätischen Namenbuchs», das er ab 1924 mit Robert von Planta geschaffen hatte.