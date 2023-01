Krise statt Festtagsfreude am Gymnasium Kloster Disentis

Der Entscheid wird ihr am 22. Dezember eröffnet: Tom Etter, Rektor des Gymnasiums Kloster Disentis, teilt Internatspräfektin Barbara Kipfer mit, man spreche ihr per Ende März 2023 die Kündigung aus. Das Vertrauensverhältnis sei nicht mehr gegeben, eine weitere Zusammenarbeit mache keinen Sinn. Sie sei per sofort freigestellt, solle den Schlüssel abgeben und den Arbeitsplatz in den Weihnachtsferien räumen. Das Areal des Gymnasiums dürfe sie ab sofort nicht mehr betreten.