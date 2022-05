Kuraths Plädoyer: Allianzen schmieden statt Autonomie zelebrieren

Womit soll sich die Architektin, der Architekt befassen? Natürlich: mit dem «richtigen», dem «guten» Bauen. So hat es ein Berufskollege einmal zu Stefan Kurath gesagt. Darauf er: «Richtig – aber schau mal aus dem Fenster!» «Was ist da?» «Zu wenig davon.» Mit dieser kleinen Anekdote eröffnet der in Zürich tätige Thusner Architekt, Urbanist und Architekturdozent sein jüngstes Plädoyer in Buchform «Jetzt: die Architektur!» und begründet damit gleich, weshalb er sich seit Jahren mit dem zentralen Thema Stadtlandschaften beschäftigt.