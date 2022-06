Kultur auf zwei Rädern entdecken

Teil der neuen E-Bike-Route ist unter anderem das Zürcher Weinland. In der Zürcher Gemeinde Stammheim auf dem Hopfen-Bierpfad gibt es Wissenswertes über den Anbau und die Produktion von Bier zu lernen. Im Schaulager des Vereins «Fachwerk erleben» können ausserdem die traditionelle Baukunst und die Gebäude in Stammheim kennengelernt werden. Im Naturzentrum Thurauen in der Gemeinde Flaach im Kanton Zürich gibt es Interessantes über die Renaturierung und die Auenlandschaft zu erfahren.