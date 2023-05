King Charles III.: Das müsst ihr über seine Krönung wissen

Seit September 2022 ist er bereits König, rund neun Monate später ist es endlich soweit: King Charles III. wird am Samstag gekrönt. Die Zeremonie in der Abtei von Westminster in London startet um 13 Uhr Schweizer Zeit. SRF 1 überträgt bereits ab 10.30 Uhr. Unter den rund 2000 geladenen Gästen befinden sich nebst Stars auch zahlreiche ausländische Staatsoberhäupter, die Schweiz wird durch Bundespräsident Alain Berset vertreten. Zuvor lädt das Königspaar Charles und Camilla den Freiburger zu einem Besuch in den Buckingham-Palace ein.

Die Krönung soll ungleich schlichter ausfallen als bei Charles' Vorgängerin Elizabeth II., bei ihrer Krönung 1953 waren rund 8000 Gäste zugegen. Auch soll sie moderner daherkommen.

Doch modern hin oder her: Zur Zeremonie gehören auch mittelalterliche Riten, etwa eine heilige Ölung. Andere europäische Königshäuser haben das Ritual der Krönung gänzlich abgeschafft.

Wie gut ihr den britischen König kennt, könnt ihr in unserem Quiz testen: