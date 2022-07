Krampfen mit den Bahnhöfli-Jungs

Weiher oder Trockenmauern bauen, Asthaufen aufschichten, Hecken pflegen, Holzschläge räumen, entbuschen: Sie sind für alles zu haben, die Jungs vom Transitzentrum Bahnhöfli in Untervaz. «Auch für weniger dankbare Aufgaben. Sie beissen sich durch. Du musst sie einfach gut in die Arbeit einführen, erklären, was zu tun ist und weshalb.