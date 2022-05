Konkret, nicht abstrakt

Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern: an die TV-Spots mit dem Slogan «Guter Rat, Notvorrat». An den Schutz vor Atom-, Bio- und Chemiewaffen im Militärdienst mit Gasmaske, Pelerine und Spritzenattrappe. Und an Filme wie «The Day After» über die Folgen eines Atomkriegs, die Millionen Menschen in die Kinos lockten. Mit dem Zusammenbruch des sogenannten Ostblocks um das Jahr 1990 schien all dieser Schrecken ein Ende zu nehmen. Die Hörnli aus dem Notvorrat wurden zu Nudelsalat beim Grillfest, der Schutz- zum Abstellraum, wo nicht mehr gebrauchte Velos vor sich her rosteten.