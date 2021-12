Kohlendioxid-Gehalt in Räumen ist oft zu hoch

Bekannt ist: In abgeschlossenen Räumen ist die Gefahr einer Übertragung von Sars-CoV-2-Viren grundsätzlich höher als in Aussenräumen. Der fehlende Luftzug begünstigt Ansteckungen. Was grundsätzlich ebenfalls bekannt schien, aber nicht wissenschaftlich bewiesen war, ist es nun: Auch die Luftqualität in Innenräumen beeinflusst die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung. Diese Erkenntnis lässt eine Zwischenbilanz eines im Oktober gestarteten Pilotprojekts in den Bündner Schulzimmern zu.