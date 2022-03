Klimawandel ist jetzt

Noch vor wenigen Jahrzehnten waren die Auswirkungen des Klimawandels nur diffus zu spüren. Es gab zwar viel Wissen, wie der Klimawandel die Welt verändern werde, aber die konkreten Effekte waren für die Menschen noch nicht am eigenen Leib zu spüren. Das hat sich in den vergangenen Jahren drastisch geändert: Überschwemmungen häufen sich, schlechte Ernten treiben Menschen in die Flucht, und nicht zuletzt gibt es auch immer mehr Brände aufgrund der häufigeren Hitze- und Trockenperioden. Auf der ganzen Welt passiert das – und auch in unseren Breitengraden sind die Effekte davon spürbar.