Auch der Bünder Wald spürt die Folgen des Klimawandels

von Gianna Jäger und Sarina von Weissenfluh

Der Klimawandel bringt viele Folgen mit sich. Zu spüren bekommen diese vor allem die Wälder. Sie kämpfen mit Hitze und Trockenheit. Will der Schweizer Wald weiterhin seine Funktion erfüllen, muss er sich an den Klimawandel anpassen. So lautet das Urteil des Bundesamts für Umwelt. Doch das ist gar nicht so einfach.