Kleines Budget, grosse Stars

Am Sonntag fiel die letzte Klappe. Dann endeten in Sussex im Süden Englands die Dreharbeiten zum Spielfilm «Portraits of Dangerous Women». Regie bei dem Werk führte der in London wohnhafte Bündner Pascal Bergamin, der gemeinsam mit Stephan Teuwissen auch das Drehbuch verfasst hat. Es ist nach «Nice Guy» vor zehn Jahren Bergamins zweite Arbeit in Spielfilmlänge, die in England entsteht.