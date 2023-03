Schandtaten und Busse

Mit einer unvergleichbaren Kaltherzigkeit hat die Katholische Kirche den tausendfachen Kindesmissbrauch durch ihre Kleriker vertuscht. Es passierte über Jahrzehnte. In Frankreich, Deutschland, Irland, weltweit. Die Geschichte der Aufdeckung und Aufarbeitung kirchlichen Missbrauchs sei aber noch lange nicht vorbei, sagen Birgit Jeggle-Merz und Hanspeter Schmitt, Professoren an der Theologischen Hochschule Chur (THC). Auch in der Schweiz müsse das Thema auf der Tagesordnung bleiben.