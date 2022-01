Kinderimpfung auf Augenhöhe

Zwei in blaue Turnschuhe verpackte Füsse baumeln vergnügt von der Stuhlkante, noch reichen die Beinchen nicht bis zum Boden. Neben dem kleinen Jungen im ebenso blauen HCD-Shirt sitzt der Vater mit am Tisch, in der Hand ein zerknittertes Stück Papier mit einigen von Hand notierten Fragen: Wie lange dauert es, bis der Impfschutz aufgebaut ist – und was, wenn der Junge sich vorher anstecken sollte? Kann eine Impfung einen positiven Pooltest in der Schule verursachen?