Keine Chance für Mobbing und andere Grenzverletzungen

Kirchliche Tätigkeiten würden von Beziehungen und respektvoller Nähe zu Menschen leben, sagte die Kirchenratspräsidentin Erika Cahenzli-Philipp an der Medienkonferenz von Graubünden reformiert in der Churer Regulakirche. In der Evangelisch-reformierten Landeskirche Graubünden – insgesamt 78 Kirchgemeinden – würden sich professionelle und ehrenamtliche Mitarbeitende, Freiwillige und Besuchende im Jugendlager, am Gemeindefest, im Gottesdienst, am Krankenbett, im Unterricht und am Sitzungstisch treffen. «Das birgt Chancen und Risiken.