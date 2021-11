Kein Fall für den Abfall

In Schweizer Haushalten fallen jährlich rund eine Million Tonnen Lebensmittelabfälle an. Pro Person und Jahr werden somit Lebensmittel im Wert von über 600 Franken weggeworfen. Und dies, obwohl die Produkte noch geniessbar wären. Hauptgründe für die hohe Menge an sogenanntem Food Waste sind laut dem Bundesamt für Umwelt die fehlende Wahrnehmung der eigenen Lebensmittelabfälle, mangelndes Bewusstsein für den Wert von Nahrungsmitteln sowie unzureichendes Wissen über die Haltbarkeit und Lagerung.